Standard moet naar Wales voor tweede voorronde Europa League

Standard treft in de tweede voorronde van de Europa League het Welshe Bala Town FC. De wedstrijd zal in Wales gespeeld worden op donderdag 17 september, de winnaar stoot door naar de derde voorronde van de Europa League.

Bala Town eindigde vorig seizoen als derde in de Welshe Cymru Premier League. In de eerste voorronde van de Europa League wonnen ze met het kleinste verschil in en tegen Valletta F.C., de semi-profs uit Malta. Voor thuiswedstrijden wijkt Bala Town uit naar het stadion Belle Vue in het Welshe kuststadje Rhyl. Daar is plek voor 3.000 mensen en kunnen 1.720 toeschouwers zitten.

Bij winst stoot Standard (opnieuw als reekshoofd) door naar de derde en voorlaatste kwalificatieronde op 24 september (ook gespeeld over een match). Charleroi komt dan eveneens in actie maar geniet in tegenstelling tot de Luikenaars niet van een beschermde status bij de loting. Die gebeurt morgen/dinsdag.

De play-offs voor de Europa League worden op 1 oktober afgewerkt (weer in één match). Standard is dan geen reekshoofd. Antwerp is als bekerwinnaar rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Ook AA Gent komt daarin terecht als het faalt in de derde of vierde voorronde van de Champions League. Kampioen Club Brugge treedt sowieso aan in de poules van de Champions League.