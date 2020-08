Bree - “In het centrum van Bree heeft de technische dienst het oude stadhuis in de bloemen gezet.

“Dat is het effect van deze straatgeveltuin”, vertellen Erwin, Kobe en Hans. “Het is een voorbeeldtuin met via een QR-code alle nuttige info om thuis ook zo’n geveltuin aan te leggen. Op deze manier trakteer je jezelf niet alleen op plantjes, maar ook op heerlijke geuren en vrolijk getjilp. Bovendien werk je zo mee aan de biodiversiteit in onze stad.”