Tuinkabouterdieven veroordeeld tot gevangenisstraffen van 10 maanden

Drie opmerkelijke dieven zijn maandag veroordeeld tot gevangenisstraffen van 10 maanden met uitstel. Opmerkelijk omdat het drietal het niet gemunt had op geld, juwelen of elektronica maar op tuinkabouters en andere tuinornamenten. Op twee weken tijd sloegen ze maar liefst 26 maal toe. Wat de drie met hun buit van plan waren, is niet duidelijk.