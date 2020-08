Meevaller voor AA Gent: thuis tegen Oostenrijkse nummer twee Rapid Wenen in derde voorronde van Champions League

AA Gent neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen Rapid Wenen. De voorronde zal in één wedstrijd worden beslist en daarin hebben de Buffalo’s thuisvoordeel, al zal de match wel achter gesloten deuren worden gespeeld.

De derde voorronde zal betwist worden in één enkele match op dinsdag 15 of woensdag 16 september, met verlengingen en penalty’s indien het na negentig minuten gelijk is. De wedstrijd zal sowieso achter gesloten deuren worden gespeeld. De winnaar stoot door naar de play-off-ronde van de Champions League, de verliezer naar play-off-ronde van de Europa League.

Club Brugge is als Belgisch kampioen al zeker van een plaatsje in de lucratieve groepsfase. Als AA Gent zowel de derde voorronde als de play-off-ronde weet te overleven, kan het blauw-zwart vervoegen op het kampioenenbal.