Zuhal Demir: “Ousmane Dia is een held die vandaag door de hel moet gaan”

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir heeft op haar Facebook-pagina een reactie geplaatst op het interview in De Morgen met Ousmane Dia, de vader van Sanda Dia die in 2018 is overleden bij een studentendoopritueel. In haar opiniestuk noemt de N-VA-minister de vader “een held die vandaag door de hel moet gaan”. De betrokken Reuzegomleden bestempelt Demir als “rotverwende rijkeluiskindjes”. “Ze zullen nooit aan de enkels komen van wat Dia en Ousmane samen gepresteerd hebben”, aldus Demir.