Bakken kritiek op nieuwe foto van Adele

De Britse zangeres Adele (32) heeft een nieuwe foto gedeeld waarop ze haar slank figuur toont in bikini. Maar de popster krijgt bakken kritiek over zich heen. Niet op haar lichaam, wel omdat ze haar verkleedoutfit volgens velen verkeerd heeft gekozen.

De coronacrisis is lastig voor iedereen, ook voor ‘Hello’-zangeres Adele. Zij denkt terug aan het jaarlijkse carnaval in Notthing Hill, dat normaal rond deze tijd zou plaatsvinden. Ze brengt op Instagram een eerbetoon aan het verkleedfeest met een bikinifoto van zichzelf. Daarop draagt ze een triangeltopje met de Jamaicaanse vlag op, een legging en pluimen in het haar. Haar kapsel is voor de gelegenheid opgedraaid in verschillende dotjes.

Het is die look - en vooral de haardracht - die bij velen in het verkeerde keelgat schiet. De zogenoemde bantoe-knotjes zijn eigen aan volkeren in centraal- en zuidelijk Afrika. Adele wordt nu beschuldigd van culturele toe-eigening. Daarbij worden elementen uit een bepaalde cultuur overgenomen door een andere.

“Hoe durft ze in deze tijd denken dat dit oké is”, staat er onder meer te lezen tussen de reacties. “Dit markeert officieel alle blanke topvrouwen in de pop als problematisch. Ik haat het om het te zien”, schrijft nog iemand. Adele krijgt aan de andere kant ook lof voor haar keuze. “Tijdens Nothing Hill Carnival draait alles rond het vieren van de Jamaicaanse cultuur in Londen. Mensen van elk ras zijn welkom. Dit is de juiste plek voor Adele en haar outfit. Dit is appreciatie, geen appropriatie. Leer het verschil.”