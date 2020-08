Etenswaren fors duurder geworden, mede omdat we door corona minder op de prijs letten

Groenten: plus 5 procent. Fruit: plus dik 10 procent. Fruitsap: plus 9 procent. Veel voedingsproducten zijn fors duurder dan een jaar geleden, zo blijkt uit cijfers van de overheid. Omdat ze moeilijker tot bij ons geraken, omdat we andere dingen eten, én omdat we door corona minder op de prijs letten.