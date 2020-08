Trump gaat toch naar Kenosha, ondanks oproep van gouverneur om thuis te blijven

De Amerikaanse president Donald Trump is nog steeds van plan om een bezoek te brengen aan Kenosha, de stad waar een politieagent vorige week een zwarte man in de rug schoot en sindsdien grootschalige protesten uitbraken. Nochtans had gouverneur Tony Evers van de staat Wisconsin de president in een open brief die zondagnacht werd gepubliceerd gevraagd om niet te komen. Omdat “uw aanwezigheid onze genezing alleen maar zal belemmeren”, aldus Evers.