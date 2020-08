Een triest record in India: 78.761 besmettingen op één dag en meer dan 1.000 doden

India heeft zondag een triest wereldrecord laten optekenen: in het land werden maar liefst 78.761 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd, de grootste stijging op 24 uur in eender welk land ter wereld sinds het begin van de pandemie. Maar ondanks die schrikbarende stijging en de groeiende dodentol voert premier Modi de druk op om “terug te keren naar de normaliteit”. De economie, nietwaar?

Dat trieste dagrecord kwam niet uit de lucht gevallen: de afgelopen vier dagen werden telkens meer dan 75.000 nieuwe infecties genoteerd in het land. De grote stijging bracht het totale aantal coronagevallen in het land met 1,35 miljard inwoners op 3,5 miljoen besmettingen. Daarmee is India dezer dagen verantwoordelijk voor het grootste aandeel van nieuwe coronagevallen wereldwijd.

Volgens Wilma van der Maten, VRT-correspondente in Pakistan, heeft India dan ook een grote fout gemaakt door een lockdown af te kondigen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. “Het gaat om een land waar 70 procent van de mensen een dagwerker is. Herinner je je de beelden van miljoenen mensen die van de stad naar het platteland gingen, omdat er gewoon geen eten meer was? Mensen gingen wandelend naar het platteland. Ze hebben corona meegenomen vanuit de stad. In India is corona een plattelandsziekte en op het platteland is totaal geen gezondheidszorg.”

Duizenden dagloners in Ahmedabad wachten tot ze de trein naar huis op het platteland kunnen nemen. Foto: REUTERS

“Terugkeer naar de normaliteit”

Maar ondanks het stijgende aantal gevallen voert premier Narendra Modi dezer dagen dan ook de forcing voor een “terugkeer naar de normaliteit”, om zo de economische gevolgen voor de vijfde grootste economie ter wereld te beperken. “Modi repte tijdens zijn wekelijkse praatje op de radio met geen woord over het aantal besmettingen. Hij zei tegen de luisteraars alleen dat ze de sociale regels in acht moeten nemen, én ‘gelukkig en gezond blijven’”, aldus Van der Maten.

De Indiase economie lijdt sterk onder de pandemie en bijhorende maatregelen. Daarom kondigde de Indiase regering recent ook – enigszins verrassend – aan dat het de maatregelen tegen de verspreiding van het virus zal gaan afbouwen: in hoofdstad New Delhi gaat de metro weer open, scholen nemen weer examens af, en een aantal sportieve en religieuze evenementen mogen vanaf volgende maand weer doorgaan.

Foto: REUTERS

“Agressief testen, uitgebreid opvolgen, en efficiënt behandelen”

Als verklaring voor die beslissing wijst de regering van premier Narendra Modi trots op het grote aantal tests dat tegenwoordig elke dag uitgevoerd wordt: bijna 1 miljoen, tegenover “amper” 200.000 twee maanden geleden. Indiërs die positief testen worden ook in strikte thuisquarantaine gehouden, een quarantaine die ook strak in de gaten wordt gehouden door de overheid. En de Indiase regering kan tenslotte ook bogen op het grote aantal patiënten dat geneest van het coronavirus in Indische ziekenhuizen: 76,5 procent van alle besmette Indiërs is inmiddels genezen verklaard. “Agressief testen, uitgebreid opvolgen, en efficiënt behandelen” vat het ministerie van Volksgezondheid het Indiase beleid samen.

Foto: AP

Stijgende dodentol

Maar ondanks die officiële goednieuwsshow stijgt de dodentol in India wel dag na dag: voorlopig staat de teller op 63.000 overlijdens, waar er elke dag zo’n 1.000 bijkomen. Het land telt nu al het op twee na grootste aantal dodelijke slachtoffers ter wereld, na de Verenigde Staten en Brazilië.

Het virus verspreidt zich ook snel vanuit de acht deelstaten die tot op heden goed waren voor 73 procent van het totale aantal besmettingen naar het bijzonder uitgestrekte Indiase platteland. Zelfs leden van een kleine, afgezonderd levende stam op de afgelegen Andaman en Nicobar-eilanden raakten vorige week besmet. Gezondheidsexperts waarschuwen dan ook dat september pas “de grootste uitdaging” zal worden.