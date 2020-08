“Kompany coach, ik weet het toch niet, hoor”

“KRC Genk heeft me in de eerste helft ontgoocheld, ik had niet verwacht dat het zo zwak voor de dag zou komen tegen Club Brugge. Meteen na de rust hadden ze een sterke periode en toonden ze ook karakter, dat is hoopgevend. Maar dit is duidelijk nog niet het echte Genk. Je merkt ook dat topaankoop Cyriel Dessers tijd nodig heeft. Hij was al niet helemaal fit voor de match tegen Club en dat merkte je wel. Ik vond hem weinig aanspeelbaar, hij was niet aanwezig. Zo zie je toch maar dat het opnieuw een aanpassing is om in de Belgische competitie te spelen. Het feit dat hij die penalty miste, zal zijn vertrouwen ook geen goed doen. Al geloof ik wel dat hij mentaal sterk genoeg is. We moeten ook geduld tonen, de grote spitsen uit het Genkse verleden hebben allemaal wat tijd nodig gehad vooraleer ze ontploften.”