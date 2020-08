De politie van Hongkong heeft zondag in een fabriek in de plaats Fanling 178 kilo heroïne, crystal meth en ketamine gevonden. De harddrugs zaten verborgen in 305 frisdrankflessen en hebben een waarde van ongeveer 18,5 miljoen euro. Dat meldt de South China Morning Post. Het gaat om de grootste drugsvangst in Hongkong van dit jaar.