Tour Elentrik Beringen kleurt de nazomer!

Beringen - Hoe kunnen we een buurt opfleuren met kunst? Met die vraag in het achterhoofd toverden kunstenaars 33 grijze elektriciteitskastjes op 26 locaties in Beringen om tot pareltjes in het straatbeeld. Na maanden hard werken, onder professionele begeleiding van Treepack, mag het resultaat er zijn.

Schepen van cultuur An Moons: “De geschilderde elektriciteitskastjes pronken nu in heel Beringen. Ware blikvangers zijn het, met elk een uniek verhaal geïnspireerd door de naam van de straat waar het staat. Kunst maakt het leven mooier en brengt mensen samen. Tour Elentrik Beringen is daar een mooi voorbeeld van. Wat begon als een eenvoudig idee om meer kunst in het straatbeeld te brengen, mondde uit in een participatief en breed gedragen ‘street art’ project waar we als stadsbestuur bijzonder trots op zijn.”

Brochure en promotiefilmpje

Alle 33 kastjes zijn opgenomen in de brochure ‘Tour Elentrik Beringen’ met daarbij telkens de vermelding van de kunstenaar(s), de straatnaam en het verhaal achter het kastje. In de brochure vind je ook de volledige route terug als kaart. Voor de lancering van het project maakte stadsfotograaf Wout Vandenwijngaert ook een leuk promotiefilmpje met een overzicht van alle kastjes.

Fietsroute

Schepen van toerisme Werner Janssen: “De kastjes vormen samen een kleurrijke route van ca. 34 km die je al fietsend of, in kleinere lussen, wandelend of steppend kan volgen terwijl je geniet van kunst en al het moois dat Beringen te bieden heeft. Langs de route vind je ook horecazaken waar het leuk is om even te pauzeren en te genieten van een drankje en/of hapje. Voor deze route slaan de dienst cultuur en Toerisme Beringen de handen in elkaar. In het toeristisch onthaal kan je gratis een gps uitlenen en op pad gaan. Het benodigde gpx-bestand kan je ook eenvoudig thuis op je gps installeren via toerismeberingen.be.”

Kies jouw favoriete kastje met #TourElentrikBeringen

Alle kastjes springen in het oog en brengen kleur, maar welk kastje is jouw favoriet? Burgemeester Thomas Vints: “Post uiterlijk tegen maandag 21/09 openbaar op Facebook een foto van jouw favoriete kastje met de hashtag #TourElentrikBeringen of mail deze naar tourelentrik@beringen.be. Vanaf vrijdag 25/09 kan je stemmen op de drie meest gefotografeerde kastjes. Het kastje met de meeste likes op maandagochtend 28/09 om 10 uur is de winnaar van de wedstrijd. Heb jij een foto van het winnende kastje ingezonden of gepost met de hashtag #TourElentrikBeringen, dan maak je kans op een waardebon van Toerisme Beringen. Ook voor de winnende kunstenaar(s) hebben we nog een leuke verrassing in petto.”

Inhuldiging

“Zaterdag 29 augustus vormde het Casino het decor voor de officiële inhuldiging van Tour Elentrik Beringen. Een feestje met toeters en bellen zat er omwille van de coronamaatregelen jammer genoeg niet in. Toch betekende dit niet dat we dit prachtige project niet op een bijzondere manier onder de aandacht wilde brengen. Schepen Werner Janssen, de burgemeester en ikzelf sprongen daarom als gezond alternatief samen op de fiets om de Tour Elentrik route – of althans een stukje ervan – al fietsend in te huldigen”, sluit schepen van cultuur An Moons af.

Het promotiefilmpje, de fietsroute, de brochure en informatie over de wedstrijd vind je terug via facebook.com/TourElentrikBeringen en ccberingen.be.