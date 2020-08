Bekerwedstrijd met twee gezichten. In de eerste spelperiode leek Torpedo vlot over Alken heen te walsen, miste zelfs een strafschop maar geraakte met een treffer van Henrioulle toch aan zijn verdiende voorsprong. Na de pauze was het echter Alken dat verrassend constant het hoge woord voerde. Aan de gelijkmaker geraakte de thuisploeg echter niet.