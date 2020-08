Corona heeft het gedifferentieerd onderwijs een boost gegeven. Klassen worden vaker opgesplitst zodat leerlingen meer les op maat krijgen. Voorlopig gaat de lat ook naar omlaag. “Toch voor even”, zegt Guy Raets, directeur van Sint-Joris in Alken. Ook in de Sint-Ritaschool in Sint-Truiden mag iedereen op zijn eigen ritme starten.