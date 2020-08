Lommel SK geeft zege uit handen

Lommel SK gaat de interlandbreak in met één op zes. Op Daknam geraakten de Noord-Limburgers niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen Club NXT. Met een rode kaart in de eerste helft van Sebastiaan Brebels schoot groen-wit zichzelf in de voet. Invaller Ugalde sleepte in de slotfase nog een punt uit de brand.