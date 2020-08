Held op het scherm en ernaast: in deze films leeft Chadwick Boseman verder

Hollywood rouwt om Chadwick Boseman (43).De Amerikaanse filmster is overleden aan darmkanker, een ziekte die hij vier jaar geheim hield. Naast een superheld op het scherm was hij fervent voorvechter van Black Lives Matter.

Denzel Washington, Oprah Winfrey, presidentskandidaat Joe Biden en zijn running mate Kamala Harris: zowat de hele VS stond het voorbije weekend stil bij de dood van Chadwick Boseman. Het doodsbericht op Twitter kwam als een complete verrassing. Al in 2016 werd darmkanker vastgesteld bij de acteur, maar dat hield hij stil. Ondanks operaties en chemotherapie bleef hij aan het werk. Tot er door uitzaaiingen geen kans meer was op genezing. Boseman stierf thuis, in het bijzijn van zijn echtgenote en zijn familie.

Cultureel symbool

Boseman werd wereldberoemd als koning T’Challa in Black panther, de eerste superheldenfilm met een zwart hoofdpersonage. De blockbuster bracht 1,3 miljard dollar op en groeide uit tot een cultureel symbool van zwart Amerika. Ook was het de eerste Marvel-prent die genomineerd werd voor de Oscar voor beste film. Boseman kroop vier keer in de huid van T’Challa, onder meer ook in Avengers: endgame, de succesvolste film aller tijden.

De keuze voor Boseman in Black panther was geen toeval. Sterke figuren uit de Afro-Amerikaanse gemeenschap liepen als een rode draad door zijn carrière. Zo vertolkte hij de eerste zwarte speler in de Amerikaanse honkballiga, de eerste zwarte rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof en in Get on up speelde hij niemand minder dan James Brown. Rollen die Boseman op de kaart zetten als voorvechter van de zwarte burgerrechtenbeweging in de States.

Black Lives Matter

Naast het doek engageerde Boseman zich dan ook hevig voor Black Lives Matter. Martin Luther King III, de oudste zoon van burgerrechtenactivist Martin Luther King Jr., roemt Bosemans impact op de zwarte cultuur. “Hij wekte onze geschiedenis tot leven op het scherm en was een held voor velen”, klinkt het. Ook de Belgische regisseur Fabrice Du Welz, die Boseman kon strikken voor zijn Hollywoodfilm Message from the king, spreekt over een “uitzonderlijk persoon”. “Ik bewonderde Chadwick en had graag nog eens met hem gewerkt. Hij had nog veel kunnen bereiken.”

Hoe het verder moet met de Black panther-franchise, is nog onduidelijk. Marvel plande een vervolg in 2022, maar de opnames zijn nog niet gestart. Zowel zijn Avengers-collega’s als de studiobazen bij Disney, het moederbedrijf van Marvel, betuigden massaal hun respect voor Boseman. “Hij was onze T’Challa. Chadwick is een icoon en zijn nalatenschap zal voortleven. Rest in power.”