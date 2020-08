Heers - Inbrekers hebben proberen binnen te dringen in een huis in de Opheersstraat in Heers. Ze slaagden daar niet in. Er is schade aan de voordeur.

In de Breedpadstraat werd via de achterdeur geprobeerd om binnen te geraken. De daders raakten tot in het huis. Het is niet duidelijk of er iets kon worden gestolen.