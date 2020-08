Twee dronken Dilsenaren gewond aangetroffen

Dilsen-Stokkem - In Sparrendal in Dilsen hebben buren zaterdag rond 15.30 uur een gewonde dronken man gevonden. Hij had een wonde aan arm en aangezicht. De persoon bleek onder invloed. De politie heeft de 38-jarige man naar het ziekenhuis laten brengen voor verzorging.

Nog in Dilsen op Veeweide is rond 19.30 uur een dronken persoon aangetroffen. Die 56-jarige man lag op de grond met een hoofdwonde. Hij was buiten bewustzijn. Volgens aanwezigen zou hij meerdere personen hebben geslagen. De politie heeft een ambulance opgeroepen om de verdachte naar het ziekenhuis te laten brengen. Een onderzoek naar het incident wordt gevoerd.