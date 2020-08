Maaseik -

Een man is zondagmorgen rond 2 uur zijn rijbewijs kwijtgespeeld omdat hij dronken achter het stuur zat. Kort voordien was de politie al opgeroepen voor een koppel dat ruzie had in de Tismansweg in Maaseik. De man lag dronken in bed. Even later zag een politiepatrouille de man met de auto rondrijden. Hij werd na een korte achtervolging naar de kant gehaald. Hij blies positief en hij moest zijn rijbewijs afgeven. De man werd ter ontnuchtering opgesloten in een politiecel.