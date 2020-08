In Riemst moeten zelfs kleuters een mondmaskertje dragen op de schoolbus

Riemst -

In Riemst moeten schoolkinderen al vanaf 2,5 jaar een mondmasker dragen op de schoolbus. Dat blijkt uit een brief van de schooldirecties aan de ouders. Oppositiepartij Open Vld hekelt de maatregel: “Bij De Lijn is de grens 12 jaar en in de klassen ook. Je krijgt dat die kleintjes niet eens uitgelegd.”