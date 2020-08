Peter jaagt op koopje van Kruidvat: “15 filialen bezocht, maar toestel uit brochure hadden ze nergens”

Hasselt / Hechtel-Eksel -

Het is een bekende truc: een folder met ongelooflijke koopjes in je bus, maar als je naar de winkel gaat om er eentje van te kopen, dan blijken ze te zijn uitverkocht. Je kan dan in een andere winkel gaan kijken of daar nog zo’n koopje beschikbaar is. Peter Vaes deed dat tot in het absurde toe en kreeg zo uiteindelijk toch nog wat hij zocht.