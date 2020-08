Charleroi behoudt als enige maximumscore in Jupiler Pro League na zege tegen 10-koppig Antwerp

Charleroi mag zich na dit weekend alleen leider noemen in de Jupiler Pro League. De Carolo’s wonnen de topper tegen Antwerp met 2-0 en pakken zo als enige club een perfecte 12 op 12. Antwerp speelde 70 minuten met z’n tienen na een directe rode kaart voor Birger Verstraete en blijft achter met een magere 4 op 12. Shamar Nicholson scoorde beide goals voor Charleroi.

Antwerp blijft in het sukkelstraatje hangen. Voor de derde keer in vier duels nu al kon de Great Old niet winnen. Op bezoek bij Charleroi, dat alleen leider wordt, deed een vroege achterstand en de uitsluiting ...