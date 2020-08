Dubbelganger Zuhal Demir aan schandpaal genageld bij protest tegen Antwerps havenproject

Op het Martelarenplein in Brussel is zondagnamiddag een dubbelgangster van Vlaams Minister van Omgeving & Energie, Zuhal Demir, naar een middeleeuwse schandpaal gesleept en vastgebonden. Dat gebeurde door actievoerders die protesteren tegen het project van chemiegigant Ineos om in de Antwerpse haven twee nieuwe installaties te bouwen.