Julian Alaphilippe eert overleden papa met ritzege én gele trui in de Tour

Julian Alaphilippe won in Nice de tweede rit in de Tour. De Fransman van Deceuninck - Quick-Step versloeg na een heuvelachtige etappe in een sprint met drie de Zwitser Marc Hirschi (Sunweb) en de Brit Adam Yates (Mitchelton-Scott). Alaphilippe, die de zege opdroeg aan zijn dit jaar overleden vader, neemt ook de leiderstrui over van Alexander Kristoff.