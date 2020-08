CLB’s staan paraat voor nieuwe schooljaar, maar er is nog veel onduidelijkheid: “We tasten nog in het duister hoe het virus zal circuleren in middelbare scholen”

De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) spelen een cruciale rol om uitbraken van het coronavirus in het onderwijs in te dijken. Vanaf 1 september moeten zij de contacten van besmette leerlingen en leerkrachten op school onderzoeken. “We staan paraat”, zegt Stefan Grielens, directeur van de vrije CLB’s. “Als we een vraag krijgen, moeten we wél al de rest laten vallen. Dat betekent dat er medische onderzoeken zullen sneuvelen.”