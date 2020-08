Philippe Gilbert al terug thuis na opgave: “Ik zou graag in Parijs afscheid nemen van de Tour, met zo’n ervaring wil ik niet stoppen”

Philippe Gilbert heeft na zijn onfortuinlijke opgave in de Tour de France ook gereageerd. De oud-wereldkampioen brak zijn knieschijf bij een val in de openingsrit en reed de etappe nog uit, maar zat voor de start van de tweede etappe al terug thuis in Monaco. “Ik weet dat ik op mijn beste niveau ga terugkomen”, aldus een strijdvaardige Gilbert.