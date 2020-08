Aangepaste dienstregeling De Lijn door werken in Horpmaal

Heers - Door de rioleringswerken van Aquafin in Horpmaal geldt er vanaf dinsdag 1 september een aanpassing van Lijn 3 (Heers-Borgloon en Borgloon-Heers) via Horpmaal. De gemeente heeft zelf voor een oplossing gezorgd voor de schoolkinderen uit Horpmaal.

In Gutschoven wordt de halte in de Wijngaardstraat niet bediend door De Lijn en in Horpmaal zijn dat de haltes aan de Jacobslaan, Kerk, Cartuyvelstraat, Overhemsestraat en Tomberg. Er komt in Gutschoven een vervanghalte aan de kerk (Nieuwe Steenweg). De gemeente voorziet voor de schoolgaande jeugd uit Horpmaal zelf vervoer om 7.40 uur van Horpmaal (plein tegenover bakker Swerten) naar Heers (sporthal) en om 16 uur van Heers naar Horpmaal. Op woensdag is er vervoer om 12.35 uur van Heers naar Horpmaal. Tijdens de schoolvakanties is er geen extra vervoer. De wijziging geldt vanaf dinsdag tot het einde van de werken (voorjaar 2021).

Frank Missotten