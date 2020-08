Arnaud Démare schrijft ook de Ronde van Poitou-Charentes op zijn naam

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) is de eindwinnaar van de Ronde van Poitou-Charentes (Fra/2.1). In de slotrit van Thénezay naar Poitiers haalde hij het zondag na 164,6 km in een sprint voor de Spanjaard Ivan Garcia Cortina (Bahrain-McLaren) en de Duitser Alexander Krieger (Alpecin-Fenix), zijn derde ritzege in de Franse rittenkoers. Tosh Van Der Sande sprintte naar een vierde plaats in de daguitslag, Alfdan De Decker finishte als negende.

Josef Cerny startte in Thénezay als leider na zijn zege in de tijdrit van zaterdag, maar met slechts één seconde voorsprong zou het moeilijk worden om Arnaud Démare af te houden in een etappe die wellicht zou eindigen met een massasprint.

Al in de tussensprint snoepte de Fransman virtueel de leiderstrui af van de Tsjech waarna zich een kopgroep van vijf vormde. Onze landgenoten Iljo Keisse (Deceuninck - Quick-Step) en Guillaume Van Keirsbulck (CCC) schoven mee, ook Harry Tanfield (AG2R), Jérémy Leveau (Natura4Ever-Roubaix) en Damien Gaudin (Total Direct Energie) waagden hun kans.

Groupama-FDJ en CCC gunden hen nooit veel voorsprong, op 25 km van het eind telden ze nog 1 minuut bonus. Toch duurde het daarna lang vooraleer de vluchters werden opgeraapt. Keisse waagde zijn kans in het slot en liet zijn metgezellen achter. De Gentenaar zou gegrepen worden in de slotkilometer.

In de sprint toonde Démare zich de snelste, goed voor zijn achtste zege dit seizoen. Met ook nog de eindwinst zit hij nu al aan negen stuks. Hij volgt op de erelijst Christophe Laporte op.