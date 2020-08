Henin weet niet wat ze mag verwachten van Clijsters in New York: “Kan ze een reeks van duels aan?”

Kim Clijsters en Justine Henin vinden elkaar komende week terug op de US Open. Henin, 38 intussen en een jaar en een maand ouder dan Clijsters, is er aanwezig als analiste voor Eurosport. Clijsters speelt haar eerste grandslamtoernooi sinds haar tweede comeback. Henin zal van dichtbij de wedstrijden van Clijsters volgen, te beginnen dinsdag in de eerste ronde tegen de 25-jarige Russische Ekaterina Alexandrova (WTA 27).

“Het is moeilijk in te schatten hoe Kim zal presteren”, begon Henin haar vooruitblik. “Ik was enorm verrast door haar aankondiging terug te keren op het circuit. Ik verwachtte me daar helemaal niet aan ...