Bij Lotto-Soudal geloven ze er nog in na opgaves van Gilbert en Degenkolb: “De pech zal wel eens keren”

Lotto Soudal zag met John Degenkolb en Philippe Gilbert twee sterkhouders wegvallen. “Maar we laten de moed niet zakken”, aldus teammanager John Lelangue. “Er resten nog twintig ritten en met Thomas De Gendt en Caleb Ewan moeten we niet wanhopen. Caleb is in orde, maandag gaat hij gewoon zijn kans in de sprint.”