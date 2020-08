Auto crasht tegen rij bomen langs E17: jonge vrouw op slag dood, bestuurster in levensgevaar

Een personenwagen met Franse nummerplaat is in de nacht van zaterdag op zondag rond 4 uur even voorbij de op- en afrit van de E17 Deinze-Nazareth in de richting van Gent van de rijweg afgeweken en gecrasht. Een jonge vrouw kwam om het leven. Haar nicht, die de auto bestuurde, raakte zwaargewond en ook een derde inzittende werd gewond.