Franse officier verdacht van spionage voor Rusland

Een Franse officier wordt ervan verdacht dat hij uiterst gevoelige documenten heeft verstrekt aan de Russische geheime dienst. De Franse nieuwszender Europa 1 meldt dat de luitenant-kolonel daarom in Frankrijk wordt vervolgd wegens hoogverraad. Hij was werkzaam voor de NAVO op een basis in Italië en zou de geheime informatie een tiental dagen geleden hebben doorgespeeld.