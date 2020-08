Net als gisteren heeft ook de tweede etappe van de Tour start en aankomst in Nice. Waar gisteren de spurters een kans maakten, is de etappe van vandaag voer voor aanvallers. Met twee cols van eerste categorie en nog eentje van tweede in volle finale krijgen de renners al meteen een zware etappe voorgeschoteld. Toont Thomas De Gendt zich vandaag al een eerste keer? En overleeft Greg Van Avermaet de opeenvolging van cols? Volg het hier live.