Aantal besmettingen in Limburg stijgt nog steeds: één gezin doet cijfers opveren in Leopoldsburg

Leopoldsburg / Hasselt - Het aantal besmettingen met het coronavirus stijgt nog steeds in onze provincie, maar minder hard. Het alarmpeil in Leopoldsburg is gestegen, maar dat komt door de besmetting van één volledig gezin.

De laatste zeven dagen raakten 170 Limburgers besmet met het coronavirus. Dat is nog steeds een stijging van 12 procent, maar minder groot dan de vorige dagen. In absolute cijfers gaat het om een stijging met 18 gevallen. Limburg en Waals Brabant zijn momenteel de enige provincies waar het aantal besmettingen nog toeneemt. In Vlaams Brabant stabiliseert het cijfer. In de andere provincies daalt het. Volgens de UHasselt zit de r-waarde voor Limburg nu rond de 1,05 en in Waals Brabant op 1,15. In Vlaams Brabant is dat getal precies 1 en in de andere provincies zelfs nog een stuk lager. Een getal onder de 1 geeft aan dat de besmettingsgraad afneemt.

Het grootste aantal besmettingen worden nog steeds vastgesteld in Genk en Maasmechelen. In Genk ging het om 27 positieve testen in de laatste zeven dagen. In Maasmechelen om 24 positieve testen. In Leopoldsburg kwamen er in één klap 5 besmettingen bij waardoor de gemeente plots met een hoog alarmpeil zit van boven de 50. “Het is absoluut niets om ons zorgen over te maken”, zegt waarnemend burgemeester Marleen Kauffmann. “We zijn een kleine gemeente en dan kan één kleine besmettingshaard plots in de cijfers opveren, maar het gaat om één gezin van vier personen en nog één andere persoon. Via de contacttracing die loopt via onze huisdokters waren we snel op de hoogte en stonden onze sociale diensten meteen in contact met de mensen. Ze zijn in quarantaine en we proberen ze zoveel mogelijk daarbij te helpen.”

Het aantal positieve testen voor het hele land blijft ondertussen dalen. Het gemiddelde zit op 437 positieve testen en dat is een daling met 15 procent. Er sterven nog iedere dag gemiddeld 4 mensen aan de gevolgen van het virus in ons land. Momenteel liggen er 230 covid-19-patiënten in het ziekenhuis waarvan 72 op de ICU-afdeling. Het aantal patiënten daalde in de voorbije zeven dagen met 26 procent. Het aantal ICU-patiënten met 15 procent. In Limburg liggen er nog 6 patiënten in het ziekenhuis waarvan 2 op de intensieve afdelingen.