Wout Poels vervolgt Tour de France met gebroken rib

Wout Poels heeft een gebroken rib en een gekneusde long overgehouden aan een val in de eerste etappe van de Tour de France. De Nederlander van Bahrain McLaren is desondanks van plan om zondagmiddag in Nice weer op de fiets te stappen voor de tweede rit over 186 kilometer, met onderweg drie pittige beklimmingen. “Het is behoorlijk pijnlijk, maar ik hoop vechtend terug te komen”, schrijft Poels op Instagram.

De 32-jarige klimmer, die Team Ineos eind vorig jaar verruilde voor Bahrain McLaren, was betrokken bij de valpartij op minder dan 3 kilometer voor de finish op de natte Promenade des Anglais. Zijn Spaanse teamgenoot Rafael Valls lag daar ook bij. Valls brak zijn rechterdijbeen en moest zaterdagavond direct een operatie ondergaan.

“Het was nogal een hectische start van de Tour”, aldus Poels, ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik (in 2016). “Het lukte om de crashes te ontwijken, tot 2,9 kilometer van de streep. Een gebroken rib en wat kneuzingen van een long. Laten we zien hoe het vandaag gaat.”