Meisje (4) wordt een “legende” genoemd omdat ze geen spier vertrekt tijdens zes minuten durend dansoptreden

Niet alle mensen kunnen enthousiasme veinzen als ze iets écht niet willen doen. Dit meisje had geen zin om te dansen, en wordt nu online een legende genoemd door geen spier te vertrekken tijdens een optreden. De video van haar danspasjes - of gebrek daaraan - is intussen vijf miljoen keer bekeken. “Zij is de belichaming van 2020”, klinkt het in de reacties op de video.

Het was een toeschouwer die alles filmde en de hilarische video op TikTok zette. “Ik was getuige van deze legende tijdens het optreden van mijn nichtje”, schrijft hij bij de video.

De moeder van het beroemde meisje ontdekte via een collega dat haar dochter een hit is op TikTok en stuurde de man het bewijs dat ze toch één keer haar best deed tijdens het optreden. Min of meer toch. Maar toen het tweede nummer werd ingezet - en Charlie door haar juf naar de achterste rij was verhuisd - waagde de peuter zich toch aan enkele danspasjes.

“We waren in shock toen ze toch nog danste”, aldus de moeder van Charlie. “Ik vroeg haar waarom ze eerst niet danste, en ze antwoordde dat er te veel mensen waren. Normaal is ze erg extravert, maar enkel in een kleine groep.”