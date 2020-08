Defensieve problemen bij Anderlecht: Cobbaut breekt enkel en is 4 maanden out

Anderlecht zit met de handen in het haar. Uit onderzoek blijkt dat Elias Cobbaut (22) vrijdag in Oostende een enkelbreuk opliep. De linkspoot moet daardoor niet alleen afzeggen voor de Rode Duivels, hij is ook out tot eind december. Paars-wit ziet na Kompany weer een belangrijke verdediger afhaken en zoekt versterking.