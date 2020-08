Julie Allemand gaat met Indiana Fever onderuit tegen Dallas Wings

Julie Allemand heeft zaterdagavond met haar WNBA-team Indiana Fever een nederlaag geleden tegen Dallas Wings. Het werd 78-82.

Allemand speelde bijna 34 minuten mee. De Belgian Cat was daarin goed voor tien punten, vier rebounds en drie assists. In het winnende kamp blonk de Nigeriaanse Arike Ogunbowale uit met 30 punten.

Voor Indiana was het de tiende nederlaag in vijftien matchen. Het staat daarmee negende op twaalf teams. Dallas behaalde een zesde zege in zestien duels en staat net boven Indiana. De Washington Mystics, met Emma Meesseman, zijn pas tiende (vier overwinningen, tien nederlagen).

De WNBA-competitie wordt deze zomer afgewerkt op de IMG Academy in Bradenton (Florida). De WNBA koos ervoor alle speelsters in één bubbel onder te brengen om zo het risico op coronabesmetting te verkleinen. In de verkorte reguliere competitie dienen 22 wedstrijden te worden afgewerkt, vorig jaar waren dat er nog 34. Nadien volgen in oktober de play-offs.