85 jaar geleden overleed koningin Astrid: het mysterie blijft

Het was op 29 augustus 85 geleden dat koningin Astrid om het leven kwam bij een dramatisch verkeersongeval in het Zwitserse Küssnacht. De moeder van de latere koningen Boudewijn en Albert was nauwelijks 29 jaar. Tijdens haar korte leven werd ze al bewonderd als een heilige, na haar vroege dood kreeg ze helemaal een mythische status. Maar haar onkreukbare imago was ook deels in scène gezet. Ze was minder normaal dan ze liet uitschijnen.