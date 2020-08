Inschrijven voor huiskamerconcert vanaf 1 september

Geetbets - Inwonrs van Geetbets kunnen dit najaar weer in hun woning een huiskamerconcert organiseren. Inschrijven daarvoor kan vanaf dinsdag 1 september.

Je krijgt een lijst met beschikbare bands waarvoor je een datum tussen 1 november en 13 december kan kiezen. Wegens het grote succes van de voorbije jaren komen de huiskamers die in een vorige editie aan bod kwamen op een wachtlijst tot 15 september. Zo krijgen nieuwe kandidaten eerst de kans om een huiskamerconcert te boeken. De coördinatie gebeurt in gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad. Dat zorgt voor een stijlvolle uitnodiging, die je mag verdelen onder vrienden, familie en kennissen. De huiskamerconcerten moeten volgens de op dat moment geldende richtlijnen verlopen. info: axel@herk-de-stad.be of 013 35 99 51.