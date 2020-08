Chadwick Boseman’s overlijden zorgt voor twitterrecord

Zaterdagochtend werd het overlijden van Chadwick Boseman bekendgemaakt via de acteur zijn sociale media. Het bericht dat zijn familie op Twitter plaatste, had zondagochtend al 6,3 miljoen likes. Dat is meteen een record, liet Twitter zelf weten.

“Een ode aan de koning. Meeste likes op een tweet ooit”, schreef Twitter bij de post van het overlijden van Black Panther-acteur Chadwick Boseman. Het bericht werd op minder dan 24 uur tijd meer dan 6,3 miljoen keer geliked en nog eens 2,1 miljoen keer geretweet. Het oude record was sinds 2017 in handen van Barack Obama. Hij twitterde toen een foto van zichzelf met kinderen van diverse afkomst. “Niemand wordt geboren met haat tegenover iemand anders vanwege zijn huidskleur, zijn achtergrond of zijn religie’’, klonk het toen. De tweet kreeg ‘maar’ 4,3 miljoen likes en werd 1,6 miljoen keer geretweet.

Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP — Twitter (@Twitter) August 29, 2020

Tientallen fans kwamen zaterdagavond ook samen in Los Angeles om de acteur te eren. Er was ook een minuut stilte voor de NBA-wedstrijden. Boseman stierf aan de gevolgen van darmkanker.