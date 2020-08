1 september in code geel: alle 1,2 miljoen leerlingen voltijds naar school

Dinsdag gaan de poorten van de scholen opnieuw open voor alle 1,2 miljoen leerlingen. In de week van 1 september geldt code geel en mogen alle kinderen vijf dagen naar school, van de kleuterklas tot het zesde middelbaar. Dat het een speciaal jaar zal worden, staat vast. “Iedereen is blij om weer naar school te kunnen, maar er is geen hoera-gevoel”, klinkt het bij de onderwijskoepels.

Het Gemeenschapsonderwijs GO! is heel tevreden dat alle leerlingen op de eerste dag naar school kunnen. “Zo kunnen we doen wat onze taak is: alle leerlingen ondersteuning en kansen bieden”, verklaart ...