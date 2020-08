Jambon: “Ik heb Slovaakse ambassadeur ontmoet. Maar gedachten zaten toen bij twee vermoorde agentes”

“Ja, ik heb de Slovaakse ambassadeur in 2018 ontmoet”, geeft voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) toe. Maar zijn gedachten zaten op dat moment bij twee vermoorde agentes. Niet bij Jozef Chovanec. Dus was die ontmoeting van twee jaar geleden uit zijn geheugen gewist, net als Chovanec. “Met de hand op het hart: ik heb nooit de waarheid willen verdraaien.”

