Verhoogde kermispret in Bilzen

Een ritje op de draaimolen of beertjes grijpen in het lunapark. In totaal staan de volgende weken 13 kermissen op het programma in Bilzen en haar deelgemeenten. “Om de kermispret te vergroten en ook de foorkramers een duwtje in de rug te geven verdelen we onder alle kinderen tussen 3 en 12 jaar een tegoedbon van 5 euro die ze vrijblijvend kunnen spenderen op de kermis”, stelt schepen van kermissen, Emiel Degrève.

De afgelopen maanden misten heel wat jonge gezinnen de kermis. “Kermis brengt nu eenmaal sfeer in het dorp. Daarom dat we besloten hebben dat de kermissen met de nodige veiligheidsmaatregelen weer kunnen plaatsvinden. In totaal staan er 13 kermisweekends gepland tussen nu en eind november inclusief Bilzen centrum”, verduidelijkt schepen van kermissen Emiel Degrève (Beter Bilzen). “Uiteraard hebben de foorkramers heel wat inkomsten moeten missen. Daarom dat we de kermissen in onze deelgemeenten gaan opwaarderen. Elk kind tussen 3 en 12 jaar krijgt een waardebon van 5 euro in de brievenbus al naargelang de gemeente van de kermis in de buurt. De waardebon kunnen ze vrij besteden bij alle kermisattracties. Een mooi initiatief waar we zowel de kindjes als de foorkramers een plezier mee doen”, aldus Degrève. Bij de foorkramers wordt het initiatief alvast onthaald op applaus. “Elke stap om onze branche een duwtje in de rug te geven verdiend lof. We hopen dat ook al kinderen een bezoekje komen brengen aan de kermis in hun dorp. We hebben als foorkramer het al maanden niet makkelijk, en dat komt vooral door ondoordachte beslissingen van de overheid en virologen. Als ik dan een filmpje zie van een Waals pretpark waar ze met duizenden aanschuiven en onbeschermd in attracties zitten zonder dat je ergens een ontsmettingsregel opmerkt, dat is het duidelijk dat er met twee maten en gewichten gewogen wordt”, zucht kermisuitbater Rudi Vanderveken (57) uit Bilzen. (JoGe)

Johnny Geurts