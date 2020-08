De kop is eraf voor OHL. De promovendus boekte op speeldag vier de eerste overwinning van het nieuwe seizoen. Waasland-Beveren was het kind van de rekening. Het werd 1-3. Xavier Mercier kroonde zich tot man van de match met twee doelpunten. Waasland-Beveren verloor voor de derde week op rij.

Toeval of niet? Maar de laatste keer dat OHL in 1A op verplaatsing wist te winnen, was uitgerekend op het veld van Waasland-Beveren. Trainer Marc Brys kampt de laatste weken met veel blessures, maar kon ...