Personeelsleden van het Antwerpse Sint-Vincentiusziekenhuis waagden zich aan de Jerusalema Challenge, een populair dansje op de zomerhit Jerusalema van Zuid-Afrikaan Master KG. Het dansje is wereldwijd een hype en geeft hoop in deze coronatijden. Het filmpje wordt nu gedeeld op sociale media met de boodschap: “Let’s go viral against the virus!”