KV Kortrijk wint op het veld van Cercle Brugge en pakt zes op zes op verplaatsing

Vorig seizoen won KV Kortrijk twee keer tegen Cercle Brugge en dat blijft ook nu mogelijk want het won zaterdag de eerste West-Vlaamse derby. Niet onverdiend dankzij een goal van Faïz Selemani op aangeven van ex-Cercle-speler Gilles Dewaele. Uit lukt het voorlopig beter dan thuis voor de Kerels, die op verplaatsing zes op zes pakten en met zeven punten over Cercle in de stand wippen.

Hoog bezoek in het Jan Breydelstadion. Ook in Monaco zijn ze plots enthousiast als het over Cercle gaat. De 6 op 9 was voor CEO Oleg Petrov en de nieuwe technisch directeur Paul Mitchell het moment om ...