Lichten op rood bij CC Palethe

Pelt -

Net zoals bij heel veel cultuurhuizen in België gingen vrijdag om vijf voor twaalf ook bij CC Palethe de lichten op rood. De coronacrisis hakt er immers stevig in. Vele duizenden artiesten, freelancers, technici zijn zonder werk gevallen. In de evenementensector speelt zich een gigantische ramp af. Extra steunmaatregelen zijn nodig.