Björn Rzoska (Groen): “Jambon onderkent ernst situatie niet”

Groen is niet onder de indruk van het relaas dat Vlaams minister-president Jan Jambon zaterdagnamiddag gaf over de zaak-Chovanec. Dat zegt fractieleider Björn Rzoska, die zich afvraagt of minister Jambon wel degelijk de ernst van de feiten onderkent. “Deze persconferentie roept meer vragen op dan ze antwoorden geeft”, zo klinkt het.