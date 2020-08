Florian Sénéchal bezorgt Deceuninck - Quick-Step de zege in Druivenkoers Overijse

De Fransman Florian Sénéchal van Deceuninck - Quick-Step heeft in Overijse de zestigste editie van de Druivenkoers op zijn naam geschreven.

In het slot van de koers was de 27-jarige Sénéchal net te snel voor zijn medevluchter, onze landgenoot Dries De Bondt (Alpecin-Fenix). Enkele tellen later won de Nederlander Mathieu van der Poel de sprint van het peloton.

Op de erelijst van de Druivenkoers volgt Sénéchal de Nederlander Arvid de Kleijn op. Hij is de eerste Fransman ooit die de Druivenkoers kan winnen.